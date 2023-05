Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung an Pkw

Prüm (ots)

In der Nacht vom Dienstag dem 16.05.2023 auf Mittwoch dem 17.05.2023, wurde in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 08:40 Uhr, in der Hillstraße in Prüm ein auf einer Parkfläche vor den Schaufenstern des Geschäfts "Baur Store" abgestellter schwarzer BMW - Kombi auf Höhe der Fahrertür beschädigt. Der / die Verursacher/in entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell