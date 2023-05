Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung an Pkw auf Parkplatz vor Arztpraxis

Prüm (ots)

Am Mittwoch den 17.05.2023 beschädigte eine Fahrzeugführerin mit ihrem blauen Pkw gegen 10:50 Uhr einen auf einer Parkfläche vor der Arztgemeinschaftspraxis Akst in Prüm, "am Johannisborn" abgestellten weißen Pkw. Während sie sich in der Arztpraxis nach einem möglichen Besitzer des beschädigten Pkws erkundigte, verließ der oder die Fahrer/in mit ihrem weißen Pkw die Parkfläche, sodass keine Personalien der Beteiligten ausgetauscht werden konnten. Der weiße Pkw wurde höchstwahrscheinlich im hinteren linken Bereich beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Geschädigten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/9420 in Verbindung zu setzen

