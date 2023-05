Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW mit Einkaufswagen beschädigt

Prüm (ots)

Am Mittwoch den 10.05.2023, wurde auf dem Parkplatz des Centershops in Prüm, gegen 11:15 Uhr, ein auf den vorderen Parkflächen abgestellter blauer Opel durch eine ältere Dame mit dunklen Haaren mittels eines Einkaufswagens an der hinteren rechten Tür beschädigt. Der / die Unfallverursacher/in entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/9420 in Verbindung zu setzen.

