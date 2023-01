Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kurz im Besitz hochwertiger Geräte

Singen (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 57-Jähriger stellte gestern Nachmittag seinen Pkw in der Straße Zum Anger ab und vergaß, diesen zu verschließen. Als er nach zehn Minuten zurückkehrte, um das Fahrzeug zu verschließen, fiel ihm auf, dass seine im Pkw verstaute Tasche samt hochwertiger elektronischen Geräte fehlten. Während er eines der Geräte orten wollte, fielen ihm fünf Jugendliche in der Ferne auf, von denen einer seine Tasche über der Schulter trug. Er sprach die Gruppe an, sie ließen die Tasche fallen und flüchteten. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0024764/2023 entgegengenommen. (ah)

