Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: aufgebrochener Pkw

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit vom 17.08.2023 / 16:00 Uhr bis zum 18.08.2023 / 06:30 Uhr bei einem weißen Pkw VW Golf eine Scheibe der Fahrerseite ein und entwendeten eine im Innenraum vergessene Handtasche mit Kosmetikartikeln sowie eine JBL-Box im Wert von ca. 200,-EUR. Der Schaden am Fahrzeug wird mit ca. 200,-EUR eingeschätzt. Der Pkw war auf einem Hof in Leinefelde / Lutherstraße 2 abgestellt. Die Handtasche wurde später hinter eine Hecke in Leinefelde / Garagenweg 4 ausgeschüttet wieder aufgefunden. Die Anzeige wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell