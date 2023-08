LPI-NDH: Fenster beschädigt und beschmiert

Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter veranstalteten in der Zeit vom 11.08.2023 bis zum 14.08.2023 ihr privates Schützenfest in dem Garagenkomplex in Leinefelde / Vorm Pfaffenstiege. Als Ziel wählten diese die Tore der neu errichteten Garagen. 10 Tore wurden wiederholt mit einem Luftgewehr beschossen und dabei beschädigt. Am Tatort wurden mehrere Geschosse aufgefunden und sichergestellt. Der entstandene Schaden wird auf ...

