Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradunfall mit glimpflichen Ausgang

Kyffhäuserland / B85 (ots)

Am Freitag den 18.18.2023 gegen 14:45 Uhr befuhr eine 38-jährige mit ihrem Motorrad die B85 aus Richtung Kelbra in Richtung Kyffhäuserdenkmal. Im Bereich einer Linkskurve lenkte sie zu spät ein, sodass sie von der Fahrbahn abkam. Auf der Bankette verlor sie vollends die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass sie in der weiteren Folge stürzte, mehrere Meter über Asphalt rutschte und schließlich mit einer Leitplanke kollidierte. Da sie jedoch, wie Zeugen vor Ort bestätigten, zuvor nur mit mäßiger Geschwindigkeit fuhr, wurde die Fahrerin nur leicht verletzt. Die Zeugen reagierten geistesgegenwärtig und leisteten Erste-Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Die Fahrerin des Motorrades wurde dennoch in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, um sie vollständig untersuchen und versorgen zu können. Weniger Glück hatte ihr Motorrad, das durch den Unfall beschädigt wurde und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird in der Summe auf ca. 4500,- EUR geschätzt.

