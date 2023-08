Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Missglückter Ladendiebstahl

Ebeleben (ots)

Am Freitag den 18.08.2023 gegen 12:40 Uhr war ein 40-jähriger in einem Sonderpostenmarkt in Ebeleben. Er kaufte hier einige Artikel. Allerdings wollte er weitere Waren im Wert von über 80 EUR nicht zahlen. Diese hatte er in seinen Rucksack gelegt. Als er durch die Mitarbeiterinnen des Marktes kontrolliert werden sollte, versuchte er schließlich zu fliehen. Hierbei wollte er auch eine Mitarbeiterin von der Tür wegdrücken, um sich den Weg in den Freiheit zu ermöglichen. Dank eines couragierten Kunden des Marktes konnte seine Flucht oder eine größere Gewaltanwendung verhindert werden, da der Kunde den Mann lautstark ansprach. Dieser beruhigte sich schließlich und wartete auf das Eintreffen der Polizei. In der Konsequenz seines Handelns wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den Mann eröffnet. Weiterhin wurde ihm durch die Mitarbeiter des Geschäfts ein Hausverbot erteilt. Die Waren die nicht bezahlt wurden, wurden ihm natürlich wieder abgenommen und dem Geschäft ausgehändigt.

