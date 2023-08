Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetall von Firmengelände entwendet

Wiehe (ots)

Am Samstag den 20.08.2023 verschaffte sich unbekannt zwischen 07:30 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände in der Donndorfer Straße in Wiehe. Hier wurden Kabelreste aus einem Container entwendet, der im Freibereich der Firma stand. Der oder die Täter entfernten sich anschließend wieder vom Gelände. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen zur Sache aufgenommen. Hierbei muss auch die Höhe des Entwendungsschadens sowie des verursachten Sachschadens durch das gewaltsame Betreten des Firmengeländes weiter geklärt werden. Personen die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Artern oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

