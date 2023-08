Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Imbiss

Ebeleben (ots)

Von Samstagabend, 19.08.2023 gegen 17:30 Uhr bis Sonntag früh, 20.08.2023 gegen 01:30 Uhr, kam es zu einen Einbruch in einen Imbiss in der Sondershäuser Straße in Ebeleben. Durch unbekannt wurde gewaltsam ein Tor geöffnet, um sich folgend Zugang zum Innenraum der Lokalität verschaffen zu können. Hier erfolgte schließlich die Entwendung von Inventar in einer geschätzten Höhe von ca. 400,- EUR. Durch die Tathandlung entstand weiterhin Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Durch die Polizei wurden vor Ort Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Sofern Personen sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden diese gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell