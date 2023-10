POL-OH: Beschädigte Haustür

Fulda (ots) - Wahlplakate beschädigt Fulda. In der Nacht zu Freitag (29.09.), zwischen 20 Uhr und 4.30 Uhr, beschmierten Unbekannte im Bereich eines Parkhauses in der Bardostraße und im Bereich des Kreisels in der Magdeburger Straße/Ecke Zieherser Weg Wahlplakate mit roter Farbe. Insgesamt entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das ...

mehr