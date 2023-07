POL-FR: Wehr: Audi Q7 am Bahnhof zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 06.07.2023, bis Freitag, 07.07.2023, versuchten Unbekannte in der Fuchswaldstraße eine Terrassentür eines Gästehauses aufzuhebeln. Auch wurde versucht eine Garagentür aufzuhebeln. Die Unbekannten gelangten weder in das Gästehaus noch in die Garage. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium ...

