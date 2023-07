POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht in der Roggenbachstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Der Feuerwehr wurde am Samstag, 08.07.2023, gegen 19.30 Uhr, ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Hugenmattweg in Brombach gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten die Bewohner die Flammen bereits ersticken. Ursächlich für das Brandgeschehen war wohl Fett in einem Topf, welches sich auf der eingeschalteten Herdplatte entzündete. Durch das Feuer wurde ein Wandschrank in ...

