Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feueralarm ausgelöst

Eisenach (ots)

Gestern Abend wurde der Polizei die Auslösung des Feueralarms aus einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße gemeldet. Ein 26-Jähriger hatte dort ohne ersichtlichen Grund den Alarm betätigt. Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann zuvor offenbar in mehreren Geschäften Bekleidung entwendet hatte. Bei der Identifizierung des 26-Jährigen leistete dieser erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Daraufhin wurde der Mann fixiert und in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Der 26-Jährige wurde in den Morgenstunden des heutigen Tages aus dem Gewahrsam entlassen. (jd)

