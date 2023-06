Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß

Gotha (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Helenenstraße/Friedrichstraße. Eine 75-jährige Fahrerin eines Kia befuhr die Helenenstraße von Richtung Steinmühlenallee in Richtung Friedrichstraße, während eine 68-jährige Fahrerin eines VW die Friedrichstraße von Richtung Bahnhofstraße in Richtung Ekhofplatz befuhr. Auf Höhe des Einmündungsbereiches kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. In Folge des Zusammenstoßes entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. (jd)

