LPI-GTH: Vermehrt Schockanrufe verzeichnet

Arnstadt (ots) - Von einem Firmengelände in der Straße "Am Alten Gericht" wurde ein dort geparkter Anhänger für Baustoffe entwendet. Die Tat ereignete sich am 03. Juni in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Tätergruppierung handelte, ist noch unklar. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0145012/2023) entgegen. (jd) ...

