POL-FR: Weil am Rhein: Hund schlägt Einbrecher in die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 09.07.2023, kurz vor 23.00 Uhr, schlug ein Hund einen Einbrecher in die Flucht. Ein Unbekannter kletterte in der Hubstraße, unweit der Einmündung zum Albanweg, auf ein Garagendach und wollte über ein offen stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus einsteigen. Der Hund der Bewohnerin schlug an, der Unbekannte sprang von der Garage und flüchtete unerkannt. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

