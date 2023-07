Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vandalismus an der Nordwestumfahrung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 08.07.2023, 22.00 Uhr bis Sonntag, 09.07.2023, 07.30 Uhr, waren an der Nordwestumfahrung, in der Heldelinger Straße, in Höhe des Verbindungsweges zur Heinrich-Haas-Straße, Unbekannte unterwegs, welche einen Verkaufstand auf das Dach drehten. Zudem wurden mehrere Jungbäume entlang der Nordwestumfahrung beschädigt und ein Straßenschild auf dem Radweg im Bereich der Brücke verbogen. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

