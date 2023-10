Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Räuberischer Diebstahl - Raub auf Jugendliche - Sachbeschädigung an Pkw - Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Räuberischer Diebstahl

Bebra. Am Freitag (29.09.) kam es gegen 22 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt auf dem Festplatz an einem Jahrmarktstand. Nach aktuellem Ermittlungsstand entnahmen drei bislang unbekannte männliche Täter Bargeld in unbekannter Höhe aus der Handkasse eines Standbetreibers, woraufhin dieser die Personen aufforderte, das gestohlene Geld zurückzugeben. In der Folge schlugen diese gemeinschaftlich auf den gestürzten Geschädigten und eine zur Hilfe eilende Zeugin ein. Beide wurden dabei leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Täter mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung. Die Täter werden beschrieben als männlich, circa 18-20 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Hautteint. Einer war circa 180cm groß, trug Vollbart und schwarze Bekleidung. Ein Zweiter war circa 170 bis 175cm groß, trug Bart und hatte ein rundes Gesicht. Er war bekleidet mit grauer Jacke. Der dritter Mann war 175 bis 180cm groß, hatte kurze Haare und trug einen grauen Jogginganzug. Zeugen des Vorfalls können ihre Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle richten oder sich über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Raub auf Jugendliche

Bad Hersfeld. Am Samstag (30.09.) kam es nach derzeitigen Erkenntnissen, gegen 1:30 Uhr, zum Raub eines hochwertigen Mobiltelefons auf dem Gehweg in der Straße "Vogelgesang". Während die geschädigte Jugendliche telefonierte, entriss - nach derzeitigem Kenntnisstand - ein bislang unbekannter männlicher Täter ihr gewaltsam das Handy aus der Hand und flüchtete. Zur Hilfe gerufene Passanten verfolgten den Täter über die Dudenstraße bis zum Beginn der Fußgängerzone in der Breitenstraße und konnten ihn hier einholen. Das Handy wurde nach einem Hinweis des Täters in einem Mülleimer aufgefunden, jedoch gelang diesem währenddessen die Flucht.

Der bislang unbekannte Täter wird beschrieben als männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, circa 175cm groß, normale Statur. Er trug schwarze Bekleidung, eine Basecap und Oberbekleidung mit reflektierender Aufschrift "ellesse" sowie eine Jogginghose.

Zeugen, die Hinweise zum weiteren Tatgeschehen und zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeder anderer Polizeidienststelle zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Bebra. In der Nacht zu Samstag (30.09.) gingen bislang unbekannte Täter einen in der Mühlenstraße abgestellten schwarzen BMW an. An dem Fahrzeug wurden die vordere Kennzeichenhalterung, der Kühlergrill sowie die Motorhaube beschädigt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von geschätzt 250 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. Im Verlauf des 30. September kam es zu einem Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Bad Hersfelder Innenstadt. Unbekannte Täter drangen gewaltsam über die Hauseingangstür in das Wohnhaus in der Straße "Kirchplatz" ein und durchsuchten Mobiliar. Die Ermittlungen zu Diebesgut und Schadenshöhe dauern aktuell an. Hinweise zur Tat werden an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de erbeten.

(AM)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell