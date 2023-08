Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Drei Kleinkrafträder gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen zwischen Montag und Dienstag (21./22.08.2023) drei Kleinkrafträder aus einem verschließbaren Unterstand in der Saganer Straße. Es handelt sich um zwei Fahrzeuge der Marke Peugeot und eins der Marke Kreidler. Das gelbe Kleinkraftrad der Marke Kreidler wurde gegen 3 Uhr am Dienstag durch die Polizei sichergestellt. Beamte wollten zwei augenscheinlich weibliche Personen, die auf dem Fahrzeug auf dem Gehweg der Bielefelder Straße fuhren, einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die beiden flüchteten Richtung Felix-Fechenbach-Straße und ließen das offenbar gestohlene Fahrzeug auf einem Parkplatz zurück. Die beiden Personen waren zwischen 16 und 25 Jahre alt, hatten beide schulterlange Haare und waren mit kurzen Hosen bekleidet. Eine hatte ein helles Shirt an.

Wer Hinweise auf die beiden Personen und weitere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstählen geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell