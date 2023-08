POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung - Frau vermisst.

Lippe (ots) - Gegen 16:30 Uhr am Montag (21.08.2023) wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Meiersfelder Straße leicht verletzt. Ein 30-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Dacia in die Rödlinghauser Straße abbiegen. Eine 64-jährige Autofahrerin kam dem Wagen auf der Meiersfelder Straße mit ihrem Toyota entgegen und fuhr, ohne die Vorfahrt zu achten, weiter geradeaus. Es kam zum Zusammenstoß der ...

