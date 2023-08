Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Vorfahrt missachtet.

Lippe (ots)

Gegen 16:30 Uhr am Montag (21.08.2023) wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Meiersfelder Straße leicht verletzt. Ein 30-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Dacia in die Rödlinghauser Straße abbiegen. Eine 64-jährige Autofahrerin kam dem Wagen auf der Meiersfelder Straße mit ihrem Toyota entgegen und fuhr, ohne die Vorfahrt zu achten, weiter geradeaus. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 13 000 Euro.

