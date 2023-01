Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Beziehungsstreit endet in Wache der Bundespolizei

Koblenz (ots)

Am Sonntagmorgen endete der Streit eines Paares im ICE 1022, anlässlich einer Fahrscheinkontrolle, in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz.

Während der Fahrscheinkontrolle - beide hatten keinen Fahrschein - verhielt sich der 23-jährige Mann unkooperativ und wurde ausfallend zu dem Zugbegleiter. Als seine 22-jährige Freundin ihn beruhigen wollte, schubste er sie und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht.

Bei Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Koblenz und gleichzeitigem Eintreffen der Bundespolizei flüchteten beide über die Gleise, sprangen eine ca. drei Meter hohe Mauer hinab und entfernten sich in Richtung Innenstadt. Während der Flucht entsorgten sie ihr mitgeführtes Gepäck und ihre Jacken.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Pärchen dennoch kurz darauf gestellt und samt eingesammelten Kleidungs- und Gepäckstücken zur Wache mitgenommen werden. Hilfsangebote wurden seitens der Geschädigten abgelehnt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide getrennt voneinander entlassen.

