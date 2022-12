BPOL-TR: Nach Beziehungsstreitigkeit Bundespolizisten angegriffen

Koblenz (ots) - Glück im Unglück hatte am Sonntagmorgen ein 35-jähriger Fahrgast der Deutschen Bahn. Rucksack mit 12.000 Euro in Mannheim im Zug vergessen, anschließend im falschen Zug gesucht und schließlich in Berlin aufgetaucht - mitsamt Bargeld! Doch der Reihe nach. Der Mann gab bei der Bundespolizei in Koblenz an, in Mannheim in den RE 4113 in Richtung ...

mehr