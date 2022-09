Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220927.1 Kiel: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Kiel (ots)

In der vergangenen Woche kam es auf einem Parkplatz am Kurt-Schumacher-Platz in Kiel-Mettenhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Vergangenen Donnerstag, den 22.09.2022, parkte ein blauer VW Transporter (Multivan) im Zeitraum von 07:50 Uhr bis 08:55 Uhr auf dem Parkplatz am Kurt-Schumacher-Platz. Als der Fahrzeugnutzer um 08:55 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine große Beule auf der rechten Seite an der hinteren Stoßstange sowie Kratzspuren direkt dort drüber fest. Diese Schäden waren beim Verlassen des Fahrzeuges noch nicht vorhanden. Es entstand ca. 3.000 Euro Sachschaden.

Der Verkehrsunfalldienst des Polizeibezirksreviers hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Rahmen suchen die Ermittler Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu einem Verursacherfahrzeug machen können. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeibezirksrevier unter der Telefonnummer 0431 160 1503 in Verbindung zu setzen.

Björn Gustke

