Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220926.2 Kiel: Betrunkener Kapitän auf Frachtschiff in Kieler Schleuse

Kiel (ots)

Am Samstag kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizei Kiel ein Frachtschiff und stellten einen alkoholisierten Kapitän fest. Sie gingen einem Hinweis nach.

Am 24.09.2022 teilte ein Anrufer der Wasserschutzpolizei Kiel mit, dass der Kapitän eines unter der Flagge von Antigua Barbuda fahrenden Frachtschiffes alkoholisiert sein soll. Die Beamten suchten das Schiff in der Holtenauer Schleuse auf und kontrollierten den Kapitän. Hierbei stellten sie Atemalkoholgeruch fest. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,48 Promille. Ein Polizeiarzt entnahm eine Blutprobe. Das Amtsgericht Kiel ordnete in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro an.

Das Frachtschiff erhielt durch die BG-Verkehr ein Weiterfahrverbot bis zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit des Kapitäns. Es durfte jedoch von der Schleuse zum Nordhafen durch Lotsen und dem 1. Offizier verholt werden.

Eva Rechtien

