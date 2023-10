Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Eiterfeld (ots)

Am Montag (02.10.), um 12:30 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3171 zwischen den Ortsteilen Fürsteneck und Oberweisenborn, an der Kreuzung mit der Kreisstraße 136, ein Verkehrsunfall.

Eine 35-Jährige Audi-Fahrerin befuhr die L 3171 von Fürsteneck kommend in Richtung Oberweisenborn. An der Kreuzung zur K 136, von Wölf kommend, wollte eine 74-Jährige Citroen-Fahrerin nach links in Richtung Oberweisenborn abbiegen. Hierbei missachtete die 74-Jährige offenbar die Vorfahrt der 35-Jährigen und kollidierte im Frontbereich. Die 35-Jährige wurde hierbei schwer verletzt.

Es entstand Sachschaden von circa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die L 3171 war vorübergehend voll gesperrt.

Die freiwilligen Feuerwehren Wölf und Ufhausen waren im Einsatz.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, POK Heil

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell