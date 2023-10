POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Am 02.10.2023, um 17.41 Uhr kam es Bebra, Bismarcktraße 10 (Aldiparkplatz) zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 46 Jahre alter Mann aus Bebra wollte beim Aldi in Bebra von der Bismarckstraße aus kommend in Richtung Parkplatz zur Bahnhofsstraße fahren. Dabei touchierte der Mann mit dem Dach seines Mercedes Kleinbusses, die Decke der rechten Unterführung, welche über den Parkplatz führt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 EUR und an der Fassade der Unterführung in Höhe von ca. 3000 EUR.

Am 03.10.2023, um 18.18 Uhr kam es auf der B27 in Höhe Asmushausen zu einem Alleinunfall mit Sachschaden. Ein 30 Jahre alter Mann befuhr mit seinem PKW die B 27 von Bebra kommend in Richtung Sontra. Zwischen Bebra Nord und Asmushausen kam der PKW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die rechte Leitplanke. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kollidierte mit der linken Leitplanke und kam letztlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe betrug ca. 5000 EUR. Es wurden insgesamt 6 Felder Leitplanke beschädigt hier beträgt der Schaden ca. 900 EUR.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Rotenburg, POK Weirich

