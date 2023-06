Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann zieht Messer im Zug

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am 7. Juni 2023 kurz nach Mitternacht nutzte ein 27-jähriger Pole die S2 von Schifferstadt nach Neustadt/Wstr. ohne gültigen Fahrschein. Ebenfalls nutzte eine Polizeibeamtin der Bundespolizei diesen Zug, welche durch den Zugbegleiter auf den Umstand aufmerksam gemacht wurde. Auf Ansprache der Polizistin zog der Mann ein Messer, um diese auf Abstand zu halten und drohte ihr. Die Beamtin informierte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und bat um Unterstützung. Die Kollegen des Bundespolizeireviers in Neustadt/Wstr., die nur wenige Minuten später bei Eintreffen des Zuges im Hauptbahnhof Neustadt zur Unterstützung kamen, warnte sie vor dem mitgeführten Messer. Der Mann wurde aufgefordert den Zug zu verlassen und griff dabei in seine Hosentasche. Die Polizisten reagierten umgehend aufgrund der Information über das Messer, fixierten den Mann, fesselten ihn und verbrachten ihn aus dem Zug. Bei der Durchsuchung wurde das Messer tatsächlich in seiner Hosentasche aufgefunden. Es handelte sich um ein Springmesser mit einer Klingenlänge von 10 cm. Die Überprüfung der Personalien ergab zudem zwei Aufenthaltsermittlungen aufgrund zuvor begangener Straftaten. Der 27-Jährige zeigte keine Ausfallerscheinungen, roch jedoch nach Alkohol, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der einen Wert von 3,48 Promille ergab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Das Messer wurde beschlagnahmt. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Erschleichens von Leistungen.

