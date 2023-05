POL-HX: Handgemenge in Brakeler Innenstadt

Warburg (ots) - Einem Streifenwagen nahm ein 19-jähriger Warburger die Vorfahrt. Der Verstoß ereignete sich am Samstagmittag, 20.05.2023, gegen 12:00 Uhr im Warburger Kreuzungsbereich Lange Straße, Klockenstraße und Am Markt. Der 19-jährige beabsichtigte in diesem Moment mit seinem blauen Opel von der "Langen Straße" nach links in die Klockenstraße abzubiegen. Hierbei nahm er dem vorfahrtsberechtigten Streifenwagen ...

