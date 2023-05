BPOL-KL: Mitarbeiter der DB Sicherheit am Haltepunkt Mainz Nord angegriffen

Kaiserslautern (ots) - Am 31. Mai 2023 sowie am 1. Juni 2023 führt die Bundespolizei im Zeitraum von 09:00 bis 14:00 Uhr eine Übung zum Thema lebensbedrohliche Einsatzlagen in der westlichen Abstellanlage am HBF Kaiserslautern durch. An dieser Übung werden voraussichtlich ca. 40 Beamte und Beamtinnen teilnehmen. Weiterhin wird im Rahmen der Übung eine Nebelmaschine in einem eigens für die Übung bereitgestellten Zug ...

mehr