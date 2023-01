Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachendonk - Betrug mit falschem Gewinnspielversprechen

Tankstellenmitarbeiterin wird skeptisch

Wachtendonk (ots)

Am Montag (23. Januar 2023) erhielt eine 78-Jährige aus Wachtendonk einen Anruf einer ihr unbekannten Frau. Die Dame am Telefon teilte der Seniorin mit, sie habe einen hohen Geldbetrag bei einem Gewinnspiel gewonnen. Bevor der Gewinn ausgezahlt werden könne, müsse sie aber in Form von "Google Play"-Gutscheinkarten eine Gebühr entrichten. Die 78-Jährige fuhr zu einer Tankstelle in Wachtendonk und kaufte dort diese Gutscheinkarten mit einem hohen dreistelligen Gegenwert. Anschließend gab sie der Frau am Telefon die Gutschein-Codes durch. Als sie ein zweites Mal in die Tankstellen-Filiale kam um weitere "Google-Play"-Karten zu kaufen, wurde die dortige Angestellte skeptisch. Man informierte gemeinsam die Polizei, der Betrug fiel auf.

- Legen Sie auf, wenn Ihnen jemand am Telefon einen Gewinn verspricht. Seriöse Gewinne werden nicht am Telefon eröffnet. - Geben Sie keine Informationen über Ihre finanziellen Verhältnisse oder zu Wertgegenständen im Haus in Anrufen preis. - Geben Sie fremden Personen kein Bargeld, Schmuck oder Wertcodes, egal für wen sie sich ausgeben. - Reagieren Sie skeptisch, wenn Sie jemand bittet eine Überweisung an ihn oder einen Dritten zu tätigen. Wenden Sie sich zunächst mit dem Anliegen an eine Person Ihres Vertrauens und lassen Sie sich beraten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell