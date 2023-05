Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Vorankündigung einer Übung der Bundespolizei

Kaiserslautern (ots)

Am 31. Mai 2023 sowie am 1. Juni 2023 führt die Bundespolizei im Zeitraum von 09:00 bis 14:00 Uhr eine Übung zum Thema lebensbedrohliche Einsatzlagen in der westlichen Abstellanlage am HBF Kaiserslautern durch.

An dieser Übung werden voraussichtlich ca. 40 Beamte und Beamtinnen teilnehmen. Weiterhin wird im Rahmen der Übung eine Nebelmaschine in einem eigens für die Übung bereitgestellten Zug zum Einsatz kommen, so dass auch mit einer Rauchentwicklung außerhalb des Zuges zu rechnen ist.

Der Übungsbereich wird in dem benannten Zeitraum durch die Bundespolizei abgesperrt und mittels Sichtschutzzäunen gesichert.

Der Zugverkehr wird während der gesamten Übung nicht beeinträchtigt, so dass alle Reisenden zu den Bahnsteigen gelangen und der Zugverkehr, wie geplant, stattfindet.

