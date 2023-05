Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bahnmitarbeiter mit Machete bedroht!

Mainz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in der S8, welche vom Mainzer Hauptbahnhof in Richtung Bischofsheim unterwegs war, zwei Prüfdienstmitarbeiter der DB AG gegen 00:45 Uhr durch einen unbekannten Täter mit einer Machete bedroht. Nach Aussagen der Geschädigten blockierte der bisher unbekannte Mann die Tür des Zuges als dieser im HBF Mainz stand, um einem zu spät kommenden Bekannten den Zustieg zu ermöglichen. Die beiden Bahnbediensteten forderten den Mann auf das Blockieren der Tür zu unterlassen, da dies zu Verspätungen führe. Daraufhin zog der Täter unvermittelt eine Machete aus seiner Hose und bedrohte einen der Mitarbeiter. Dieser rettete sich in ein Abteil und verschanzte sich dort. Der verspätet zugestiegene Bekannte des Täters, konnte diesen beruhigen und er ließ von den Bahnbediensteten ab. Am Haltepunkt Römisches Theater stiegen die beiden Prüfer aus und alarmierten die Polizei. Nach Eintreffen der Beamten wurde der Sachverhalt aufgenommen und umgehend weitere Fahndungsmaßnahmen veranlasst. Diese verliefen jedoch erfolglos. Nach Angaben der Geschädigten wollten die beiden Personen über Frankfurt am Main nach Paris reisen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse über die Täter oder deren Fluchtrichtung vor. Ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Die Bahnmitarbeiter mussten aufgrund des traumatischen Erlebnisses ihren Dienst abbrechen.

