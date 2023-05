BPOL-KL: Folgemeldung zu: Unterbrechung des Bahnverkehrs - Kollision einer Frau mit Zug (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5507232)

Landau in der Pfalz (ots) - Zwei Frauen gerieten am Vormittag des 3. Mai 2023 zunächst in eine verbale Auseinandersetzung am Landauer Hauptbahnhof. Der Streit nahm Fahrt auf als die 39-Jährige der 26-jährigen Geschädigten erst eine halbvolle Bierdose ins Gesicht schlug und ihr anschließend in den Daumen der linken Hand biss. Die 26-Jährige lag im Verlauf der Streitigkeiten am Boden als eine dritte unbekannte Person sie dort im Nacken packte, festhielt und damit drohte ...

