Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Vier Haftbefehle vollstreckt

Kaiserslautern/Worms/Landau (ots)

Am 16. Mai 2023 konnten insgesamt vier Haftbefehle im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern vollstreckt werden.

So wurde um 9:00 Uhr ein stark betrunkener 38-Jähriger Mann im Hauptbahnhof Kaiserslautern durch eine Polizeistreife angetroffen und kontrolliert. Hierbei wurde der Haftbefehl aufgrund von Diebstahl festgestellt. Da der Mann die Geldstrafe bezahlte, konnte er der Ersatzfreiheitsstrafe entgehen.

Gegen 10:45 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann am Bahnhof in Worms polizeilich kontrolliert. Gegen den Deutschen bestanden gleich zwei Haftbefehle zur Strafvollstreckung wegen des Erschleichens von Leistungen. In diesem Fall konnte der Mann die insgesamt 1.890 Euro Geldstrafe nicht bezahlen, weshalb er für die Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 126 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Rohrbach eingeliefert wurde.

Am Nachmittag um 16:40 Uhr stellte eine gemeinsame Streife der Polizei Landau sowie der Bundespolizei eine 32- jährige Deutsche am Hauptbahnhof in Landau fest. Gegen die Frau wurde aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz Haftbefehl erlassen. Sie konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt nach Rohrbach gebracht.

