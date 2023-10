POL-OH: Update zu Flugzeugabsturz - Obduktionsergebnis

Fulda (ots) - Am 02.10.2023, um 17.41 Uhr kam es Bebra, Bismarcktraße 10 (Aldiparkplatz) zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 46 Jahre alter Mann aus Bebra wollte beim Aldi in Bebra von der Bismarckstraße aus kommend in Richtung Parkplatz zur Bahnhofsstraße fahren. Dabei touchierte der Mann mit dem Dach seines Mercedes Kleinbusses, die Decke der rechten Unterführung, welche über den Parkplatz führt. Am ...

mehr