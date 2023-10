Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wahlplakat angezündet-Kunstwerk beschädigt-Phishing:Betrüger erbeuten hohen Geldbetrag-Diebstahl-Sachbeschädigung an Sporthalle-E-Scooter gestohlen-Lebensmittelautomat aufgehebelt

Fulda (ots)

Wahlplakat angezündet

Hünfeld. Unbekannte zündeten am Montagabend (02.10.), gegen 21.10 Uhr, ein Wahlplakat in der Klingelstraße an. Eine aufmerksame Anwohnerin wurde auf das Feuer aufmerksam und löschte die Flammen eigenständig ab. Das Plakat verbrannte bis zur Hälfte. Weitere Wahlplakate oder Gegenstände wurden nicht beschädigt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kunstwerk beschädigt

Fulda. Ein Unbekannter beschädigte am Dienstagmorgen (03.10.), gegen 2.40 Uhr, ein in der Bahnhofstraße vor einem Schnellrestaurant aufgestelltes Kunstwerk eines sogenannten "Alltagsmenschen". Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schmiss der Täter die Figur um, sodass deren Kopf abbrach und Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Der bislang Unbekannte kann als männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild, schlanker Statur und mittellangem, vermutlich braunem, gelocktem Haar beschrieben werden. Zur Tatzeit habe er eine glänzend schwarze Jacke mit braunem Fellbesatz am Kragen beziehungsweise der Kapuze, einen mehrfarbigen Schal, eine dunkle Jeans und schwarze Schuhe mit Lederglanz getragen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Phishing - Betrüger erbeuten hohen Geldbetrag - Polizei gibt Tipps

Künzell. Unbekannte Betrüger erbeuteten zwischen Mittwoch (27.09.) und Freitag (29.09.) einen hohen fünfstelligen Geldbetrag von einem Mann aus Künzell.

Nach aktuellem Kenntnisstand erhielt der Künzeller zunächst eine E-Mail - angeblich von seiner Hausbank. Hierin wurde der Mann aufgefordert, mehrere persönliche Daten einzugeben. Wenige Tage später erhielt er einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Dieser erklärte dem Künzeller, dass es zu mehreren unrechtmäßigen Abbuchungen von seinem Konto gekommen sei. Damit man diese Kontobewegungen rückgängig machen könne, müsse der Angerufene für jede einzelne Abbuchung eine TAN zur Stornierung freigeben. Der Mann glaubte den Angaben der Betrüger und generierte mehrere TAN, welche er am Telefon weitergab. Als der Künzeller sein Konto anschließend überprüfte, stellte er fest, dass insgesamt ein hoher fünfstelliger Betrag bei mehreren Transaktionen von seinem Konto abgebucht worden war und er informierte umgehend die Polizei.

Ihre Polizei gibt Tipps: Wie können Sie sich vor Phishing schützen?

- Achten Sie auf den Absender der Mail. Lange, kryptische Zeichenkombinationen sollten Sie aufhorchen lassen. Oft befinden sich in solchen E-Mails auch Rechtschreibfehler, die Ihrer Bank so nicht passiert wären. - Überprüfen Sie das tatsächliche Ziel des Links. Wenn Sie mit der Maus über einen Link fahren - ohne ihn dabei anzuklicken -, sehen Sie in der Statuszeile des Browsers die tatsächliche Zieladresse. Hieraus sollte Ihre Bank erkennbar sein. Alles andere sollte Sie stutzig machen. - Wenn Sie Zweifel an der E-Mail haben, erkundigen Sie sich telefonisch bei Ihrer Bank, ob die erhaltene Mail tatsächlich von dieser stammt. - Teilen Sie niemals Login-Daten (Nutzername, Passwort) per E-Mail / SMS / Messenger an Ihnen fremde Personen mit, auch wenn Sie dazu aufgefordert werden. - Öffnen Sie keine Anhänge aus verdächtigen E-Mails. Das reine Öffnen der E-Mail richtet üblicherweise keinen Schaden an. Hinter angehängten Dateien kann sich aber Schadsoftware verbergen, etwa sogenannte Keylogger, die alle Tastatureingaben aufzeichnen und so Ihre Passwörter auslesen. - Halten Sie Ihre Browser- und Antivirenprogramme aktuell. Diese erkennen häufig Phishing-Versuche und blockieren oder warnen per Pop-up-Nachricht davor. - Verwenden Sie einen Passwortmanager. Sie sind eine besonders sichere Methode, Phishing-Angriffen auszuweichen. Sie kontrollieren vor jeder Passworteingabe automatisch, ob die aufgerufene URL mit der ursprünglich gespeicherten Adresse übereinstimmt. Werden Sie auf eine gefälschte Seite geleitet, gibt das Programm Ihre Anmeldedaten nicht heraus. - Falls Sie keinen Passwortmanager nutzen, sollten Sie Ihre Passwörter zumindest gegen Missbrauch schützen. Am besten geht das mit der Mehrfach-Authentifizierung. So benötigt man zum Einloggen neben dem Passwort noch die zusätzlichen Faktoren, mit denen Sie Ihr Konto schützen. Bei der Passwortvergabe sollten Sie auf die Verwendung eines starken Passwortes achten und dieses für kein anderes Konto benutzen.

Diebstahl

Fulda. Eine Dachrinne und ein Blitzableiter eines Gebäudes in der Rangstraße wurden in der Nacht zu Sonntag (01.10.) Ziel unbekannter Täter. Nach momentanen Erkenntnissen trennten die Langfinger das rund 1.000 Euro teure Diebesgut mit technischen Hilfsmitteln ab und flüchteten dann unerkannt. Sie hinterließen außerdem circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Sporthalle

Pilgerzell. Die Sporthalle einer Schule in der Straße Rössengraben beschädigten Unbekannte am Montagabend (02.10.), gegen kurz vor 22 Uhr. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Täter unberechtigten Zugang zu dem Gebäude, nachdem eine Sportgruppe zuvor dort trainiert hatte. Noch bevor der Hausmeister das Gebäude verschließen konnte, verursachten die Unbekannten mit einem Mattenwagen rund 2.500 Euro Schaden an mehreren Türen. Eine der Personen kann durch den Zeugen als circa 15 bis 17 Jahre alt, mit blonden Haaren und schlanker Statur beschrieben werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Petersberg. Unbekannte stahlen am Montagabend (02.10.) ein schwarzes Segway, Modell Ninebot Kick Scooter MAX G30D, mit dem Kennzeichen 566 NIS. Die Eigentümerin hatte das Elektrokleinstfahrzeug nach aktuellem Kenntnisstand, während sie sich in einem Getränkemarkt in der Straße "Alte Ziegelei" befand, technisch gegen Diebstahl gesichert. Als sie zu ihrem Zweirad zurückkehren wollte, hatten Unbekannte den Roller im Wert von circa 750 Euro jedoch entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lebensmittelautomat aufgehebelt

Hünfeld. Einen auf einem Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße aufgestellten Lebensmittelautomaten hebelten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (03.10.) gewaltsam auf. Anschließend brachen die Täter die Geldkassette auf und stahlen eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

