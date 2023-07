Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Veranstaltungsreiches Wochenende

Apolda und Umland (ots)

Am Wochenende konnte man einige Veranstaltungen in Apolda und im Umland besuchen. Zur Auswahl standen unter anderem die Apoldaer Modenacht, die Beachparty und diverse Kirmesveranstaltungen wie zum Beispiel in Schöten, Großheringen und Oberroßla. Nach Polizeiangaben verliefen die Veranstaltungen friedlich und ohne Vorkommnisse. Lediglich am Freitag kam es in Apolda, unabhängig vom Veranstaltungsgeschehen, zu einer Schlägerei zwischen 20 Personen, wobei ein 23-Jähriger leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell