Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person++

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person++ Am Samstag, 21.01.2023, gegen 05:53 Uhr, befuhr der 48jährige Oldenburger mit seinem Taxi die Ofenerdieker Straße in Oldenburg in Richtung OT Ofenerdiek. In einer leichten Rechtskurve fährt er geradeaus weiter und kollidiert hier ungebremst mit einem neben der Fahrbahn geparkten Transporter. Durch den Aufprall wird der hinten im Taxi befindliche 18jährige Fahrgast leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden und beide sind nicht mehr fahrbereit, so dass von einer überhöhten Geschwindigkeit in der 30er Zone ausgegangen werden muss. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.(102217)

