LPI-J: Betrunken gestürzt

Der Fahrer eines Pkw Dacia befuhr am 09.07.2023 gegen 05:50 Uhr die Eduard-Rosenthal-Straße und wollte hier mit seinem Fahrzeug in eine Parklücke einparken. Hierzu musste er mehrfach rangieren. Als er mit dem Pkw zurücksetzte, stieß er gegen einen bereits stehenden Pkw Skoda. Dabei hielt sich der Schaden am Fahrzeug des Verur- sachers in Grenzen, am Skoda enstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

