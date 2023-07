Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche

Weimar (ots)

Im Zeitraum vom 04.07.2023 bis zum 08.07.2023 wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Weimar eingebrochen. Dabei wurden mittels einem unbekanntem Werkzeug zwei Kellerabteile aufgebrochen. Anschließend entwendete die Täter ein hochwertiges E-Bike im Wert von ca. 4000 EUR und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Taten oder zu Tatverdächtigen, an die Polizei Weimar telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de ) zu richten.

