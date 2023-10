Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Geldbehältnissen aus Pkw - Versuchter Einbruch - Einbruch in einen Imbiss - Wahlplakate beschädigt - Kellerbrand

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von Geldbehältnissen aus Pkw

Kirchheim. Am Montag (02.10.) kam es in Kirchheim zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen weißen Kleintransporter. Unbekannte nutzten gegen 6 Uhr einen unbeobachteten Moment, um aus dem vor einer Bäckerei-Filiale abgestellten Fahrzeug zwei Geldbehältnisse zu entwenden. In den Geldbomben wurde mehrere hundert Euro Bargeld aufbewahrt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle zu wenden oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu nutzen.

Versuchter Einbruch

Schenklengsfeld. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Montag (02.10.) an der Tür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Kreuzweg". Diese hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 100 Euro entstand. Bereits am 05. September war - ebenfalls vergeblich - versucht worden, auf gleiche Art und Weise in das Wohnhaus einzudringen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in einen Imbiss

Wildeck. Im Tatzeitraum 18. bis 30. September drangen Unbekannte in ein in der Straße "Am Güterbahnhof" im Ortsteil Obersuhl befindliches Gebäude ein. Im Gebäude befindet sich ein Imbiss aktuell im Umbau, weshalb hier auch Baumaterialien und Einrichtungsgegenstände lagerten.Unbekannte Täter drangen über die Eingangstür in die Baustelle ein und entwendeten hier Bauholz, Sanitärmaterial und Geschirr im Gesamtwert von circa 2.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um den Tatortbereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jeder anderer Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Wahlplakate beschädigt

Bebra/Rothenburg a.d. Fulda. Am Montagvormittag (02.10.) stellten Beamte der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda jeweils zwei mit Farbe beschmierte Wahlplakate in der Eisenacher Straße in Bebra-Weiterode und in der Kasseler Straße in Rothenburg a.d. Fulda fest. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kellerbrand

Bad Hersfeld. Am Freitag (29.09.), gegen 13:40 Uhr, kam es zu einem Kellerbrand in einem Gebäude in der Kohlberger Straße. Die Feuerwehr Bad Hersfeld hatte den Brand zeitnah unter Kontrolle. Die Höhe des Sachschadens wird im höheren vierstelligen Bereich geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Im Rahmen der bisher getroffenen Brandursachenermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld/Rotenburg konnten zwei Kinder ermittelt werden, die nach derzeitigem Kenntnisstand - in fehlendem Bewusstsein der Gefährlichkeit ihres Handelns - in einem Kellerraum gelagerten Hausrat in Brand setzten. Hintergrund ihres Handelns sind nach aktuellen Erkenntnissen Streitigkeiten unter Kindern.

(AM)

