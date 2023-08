POL-NOM: Trunkenheitsfahrt mit dem Auto

Uslar (ots) - USLAR, (go), OT VAHLE, EINBECKER WEG, Freitag, der 25.08.2023, zwischen 12:45 Uhr und 14:15 Uhr. Bislang unbekannte Täter sprühen mit orangener Sprühfarbe an die Hauswand eines 79 jährigen aus Vahle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

