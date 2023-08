Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Lagerhallenbrand eines Werkzeugbauunternehmens in Sulzfeld

Sulzfeld, Landkreis Karlsruhe (ots)

Zu einem Lagerhallenbrand wurde die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei in die Mühlhohlstraße nach Sulzfeld am 12. August 2023 um 13:10 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte aus Sulzfeld war eine stärkere Brandentwicklung in der auf dem Dach der Lagerhalle montierten Lüftungsanlage vorhanden, weiterhin war die auf dem Dach vorhandene Photovoltaikanlage (PV-Anlage) ebenfalls von der Brandentwicklung betroffen. An der Einsatzstelle waren die Feuerwehrkräfte einer starken Rauchentwicklung ausgesetzt. Sofort wurden mehrere Einsatztrupps unter Atemschutz sowie die mitalarmierte Drehleiter aus Oberderdingen zur Brandbekämpfung eingesetzt. Gegen 13.22 Uhr wurde die Alarmstufe erhöht auf "Brand 5", hierdurch wurde eine weitere Drehleiter von der Feuerwehr Eppingen sowie weitere Löschfahrzeuge aus Eppingen, Oberderdingen, Zaisenhausen und Kürnbach alarmiert. Weiterhin wurde wegen der starken Rauchentwicklung im Ortsgebiet von Sulzfeld eine Warnmeldung über NINA herausgegeben. Es wurden an der Einsatzstelle zwei Einsatzabschnitte gebildet. Hierbei wurden die beiden Drehleitern an der Lüftungsanlage sowie an der PV-Anlage eingesetzt. Durch den erhöhten Bedarf an Atemschutzeinsatztrupps wurden weitere Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Kraichtal sowie der Gerätewagen Atemschutz der Feuerwehr aus Eppingen angefordert. Von der nachalarmierten Werkfeuerwehr Neff aus Bretten wurden mehrere Großlüftungsgeräte eingesetzt. Von der Feuerwehr aus Bretten wurde zusätzlich der Teleskoplader mit Arbeitskorb angefordert. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Unter der Einsatzleitung des stellv. Kommandanten von Sulzfeld Thomas Geiß sind rund 100 Feuerwehrkräfte mit über 20 Einsatzfahrzeugen bis in die späten Nachmittagsstunden beschäftigt. Die Feuerwehren aus Bretten, Eppingen (Landkreis Heilbronn), Kraichtal, Kürnbach, Oberderdingen, Zaisenhausen und die Werkfeuerwehr Neff aus Bretten unterstützen die Feuerwehr Sulzfeld an der Einsatzstelle. 1 Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die DRK-Ortsbereitschaft Sulzfeld sind unter dem organisatorischem Leiter Frank Eckart von Seiten des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Polizei mit vier Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier Bretten sind ebenfalls vor Ort. Die Kräfte des DRK haben für die zahlreichen Einsatzkräfte eine Verpflegungsstation eingerichtet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell