FW-KA: Feuerwehr und Rettungsdienst waren beim Unfall mit einer Chemikalie im Einsatz

Ettlingen (ots) - Am Sonntagnachmittag, kurz nach 13 Uhr brannte es in einer Wohnanlage in der Ettlinger Damaschkestraße. Eine Wohnung im 3. Obergeschoss brannte vollständig aus. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Ettlingen war mit einem Großaufgebot schnell vor Ort und konnte den Brand in der Wohnung löschen. ...

