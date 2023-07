Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Flächenbrand beschäftigte die Feuerwehren aus Malsch und Ettlingen

Malsch Landkreis Karlsruhe (ots)

Zu einem ausgedehnten Flächenbrand in Malsch mussten die Feuerwehren aus Malsch und Ettlingen am Dienstagnachmittag ausrücken. Gebrannt hatten abgeerntete Getreidefelder auf einer Fläche von bis zu 14 ha bei Neumalsch zwischen der Autobahn A 5 und der Bundesstraße B 3. Eine Feuerwehrangehörige musste vom Rettungsdienst wegen Kreislaufbeschwerden behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

"Als wir nach der Alarmierung mit den ersten Löschfahrzeugen an der Einsatzstelle angekommen sind, war die Lage noch überschaubar", berichtete die Besatzung des geländefähigen Tanklöschfahrzeuges der Feuerwehr Malsch. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es auf eine Fläche von ca. 500 qm. "Dann kam Wind auf und das Feuer breitete sich rasend schnell in der Breite und in der Fläche aus", berichten die Feuerwehrleute weiter zu Entwicklung des Brandes. Die Feuerwehr wurde durch die Integrierte Leitstelle Karlsruhe um 16:15 Uhr alarmiert.

Unter der Leitung von Michael Schwall, Abteilungskommandant aus Malsch-Sulzbach, waren insgesamt 44 Feuerwehrangehörige aus allen Abteilungen von Malsch und aus Ettlingen-Stadt und Ettlingen-Bruchhausen mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz. Sie wurden unterstützt durch einen Tankanhänger mit Zugfahrzeug vom nahen Kieswerk. Der Tankanhänger hat ein Fassungsvermögen von 17 m3. Damit konnten sowohl die Löschfahrzeuge wieder aufgetankt als auch direkt Wasser auf die Brandstelle abgegeben werden.

Mit drei Traktoren und angehängtem Grubber oder Scheibenegge bearbeiteten Landwirte die abgeerntete Fläche und konnten auch so ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Während der Löscharbeiten erlitt eine Feuerwehrangehörige Kreislaufprobleme. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt und für weitere Untersuchungen in eine Karlsruhe Klinik eingeliefert. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und der Notfallhilfe Malsch mit drei Helfern an der Einsatzstelle. Die Polizei war mit einer Streifenwagenbesatzung vor Ort. Bürgermeister Markus Bechler sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Bertram Maier kamen auch zur Einsatzstelle und machten sich ein Bild von der Arbeit der Feuerwehren. Zur Höhe eines möglichen Schadens und der Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell