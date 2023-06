Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Take-off-Gewerbepark, Lkr. Tuttlingen) Zwei Personen beim Hantieren mit selbst gebasteltem Feuerwerkskörper verletzt

Neuhausen ob Eck, Take-off-Gewerbepark, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am späten Dienstagabend, gegen 22.45 Uhr, haben sich zwei Personen auf dem Gelände des Take-off-Gewerbeparks Neuhausen beim Hantieren mit einem selbst gebastelten Feuerwerkskörper Verletzungen an den Händen zugezogen. Die beiden Männer im Alter von 50 und 20 Jahren gehören einer Gruppe von Aufbauhelfern für das anstehende Southside-Festival an, die während der Tätigkeit auch auf dem Gelände übernachten. Nach Arbeitsende kam es dann zu dem Vorfall. Bis zum Eintreffen der verständigten Rettungskräfte kümmerten sich andere Aufbauhelfer um die beiden Verletzten. Diese wurden zur weiteren Behandlung durch die Rettungskräfte in Kliniken gebracht, wobei der 50-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Sachverhalt dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell