Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Cleverer Hausbewohner überführt mutmaßliche Diebin (14.06.2023)

St. Georgen (ots)

Bereits Anfang April ist es in St. Georgen in einem Mehrfamilienhaus zu einem Diebstahl eines Paktes gekommen. Ein Mann hatte im Internet ein nicht sonderlich teures, aber auffälliges Seil bestellt. Ein Paketdienst lieferte die Ware an seine Adresse und stellte das Paket im Treppenhaus ab. Dort verschwand es spurlos. Der Besteller verdächtigte eine Hausmitbewohnerin, sich das Paket samt Inhalt "unter den Nagel" gerissen zu haben und beobachtete in den Folgewochen eine Online-Verkaufsbörse. Dort fand er Anfang Juni ein Angebots-Inserat mit einem identischen Seil, woraufhin er über einen Bekannten Kaufinteresse vorgab. Und tatsächlich: als Abholadresse bekam er seine eigene Wohnanschrift genannt. Verkäuferin: die die von ihm verdächtigte Hausmitbewohnerin. Die Polizei ermittelt nun gegen sie wegen Verdachts des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell