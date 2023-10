Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Polizei bilanziert weitestgehend störungsfreie Versammlungen

Duisburg (ots)

Anlässlich zweier angemeldeter Versammlungen war die Polizei am heutigen Montag (9. Oktober) mit einem Großaufgebot in der Stadt im Einsatz. Dabei unterstützten Beamte der Einsatzhundertschaft die Duisburger Polizei. Insgesamt verliefen beide Versammlungen weitestgehend störungsfrei.

An einem Aufzug, der vom Brückenplatz über die Wanheimer Straße bis zur Pauluskirche führte, beteiligten sich rund 110 Teilnehmer an einer Pro-Palästina-Demonstration. Eine Gegenversammlung fand mit 70 Teilnehmern in Form einer Kundgebung an der Karl-Jarres-Straße in Höhe Wanheimer Straße statt.

Wegen Widerstandes sowie Widerstandes und (versuchter) Gefangenenbefreiung nahmen Polizisten zwei Personen im Alter von 26 und 29 Jahren in Gewahrsam, die zuvor an der Pro-Palästina-Demonstration teilgenommen hatten. Durch einen Teilnehmer dieser Versammlung wurden Äußerungen in fremder Sprache getätigt, die nach Rücksprache mit einem Dolmetscher und der Staatsanwaltschaft den Tatbestand des §140 Nr. 2 Strafgesetzbuch erfüllen. Die Beamten schrieben dazu eine Strafanzeige. Darüber hinaus prüft die Polizei derzeit weitere Äußerungen in dieser Versammlung auf strafrechtliche Relevanz.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell